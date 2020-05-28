Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı

Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da ligler iptal edildiği için gelecek ay Türkiye'ye dönecek ve siyah-beyazlı takımla çalışmalara katılacak.
27 yaşındaki futbolcunun geleceği de İstanbul'a dönüşünün ardından şekillenecek. Yönetimin indirim için masaya oturacağı milli futbolcuyla teknik direktör Sergen Yalçın da bir görüşme yaparak, "Bizimle kal. Bu takım ve planlarım için önemlisin" diyecek.
Feyenoord ise Oğuzhan'ı yeni sezonda da kiralamak istiyor. Futbolcuyu ikna etme görevi ise Robin van Persie'ye verildi.
Oğuzhan Hollanda Ligi'nde sadece 2 maça çıktı. 73 dakika sahada kalırken bir gol attı.