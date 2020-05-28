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ile arasında yarışı

bırakmak istemiyor, dönmesini arzuluyor. Hollanda’da ligler iptal olduğu için gelecek ay Türkiye’ye dönecek olan Beşiktaş’la idmanlara çıkacak. Bu süreçte geleceği için tercihini yapacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 00:53 Son Güncelleme: 28.5.2020 02:04 ABONE OL
Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı

'ın devre arasında 'a kiraladığı , Hollanda'da ligler iptal edildiği için gelecek ay Türkiye'ye dönecek ve siyah-beyazlı takımla çalışmalara katılacak.

Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı

27 yaşındaki futbolcunun geleceği de İstanbul'a dönüşünün ardından şekillenecek. Yönetimin indirim için masaya oturacağı milli futbolcuyla teknik direktör Sergen Yalçın da bir görüşme yaparak, "Bizimle kal. Bu takım ve planlarım için önemlisin" diyecek.

Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı

ise Oğuzhan'ı yeni sezonda da kiralamak istiyor. Futbolcuyu ikna etme görevi ise Robin van Persie'ye verildi.

Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı

Oğuzhan Hollanda Ligi'nde sadece 2 maça çıktı. 73 dakika sahada kalırken bir gol attı.

Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı
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Beşiktaş ile Feyenoord arasında Oğuzhan Özyakup yarışı
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