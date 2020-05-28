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, günü çift idmanla tamamladı

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 21:49 ABONE OL
Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına genel kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci idmanına ise koordinatif ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik taktik oyunlar oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı
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