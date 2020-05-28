Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

G.Saray sözleşmesi sona eren Mert Hakan için TL üzerinden anlaşma sağladı. Oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeme sözü veren sarı-kırmızılılar, bunu 15 Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Yıllık ise 10 milyon TL teklif edilirken, oyuncunun alınabilmesi için 14 milyon TL'lik ihtiyaç Telles'ten gelen para ile karşılanacak.