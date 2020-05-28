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'da transferinin parası 'ten

Sambacı PSG ile anlaştı, ’ın başına talih kuşu kondu. Fransız ekibi, Brezilyalı sol bek için Porto’ya 25 milyon Euro ödeyecek. Cimbom ise Portekiz ekibiyle yaptığı sözleşme gereği 1 milyon 850 bin Euro kâr payı alacak. Gelecek parayı da el sıkıştığı Sivasspor’un orta sahası için kullanacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 00:53 Son Güncelleme: 28.5.2020 02:28 ABONE OL
Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

, 4 yıl önce 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı 'ten yine para kazandı. Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan PSG, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

A Bola'nın haberine göre taraflar 25 milyon Euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış kârından yüzde 10 pay maddesi koyduran Cimbom, bu transferden 1 milyon 850 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

14 MİLYON TL BULUNDU

Sarı-kırmızılılar, bu rakamı yine transferde kullanacak. Sivas'ta forma giyen ve anlaşmaya varılan için Telles sayesinde kaynak oluştu

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

G.Saray sözleşmesi sona eren Mert Hakan için TL üzerinden anlaşma sağladı. Oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeme sözü veren sarı-kırmızılılar, bunu 15 Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Yıllık ise 10 milyon TL teklif edilirken, oyuncunun alınabilmesi için 14 milyon TL'lik ihtiyaç Telles'ten gelen para ile karşılanacak.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten

F.BAHÇE DE PEŞİNDE

Mert Hakan'ın tek talibi değil. 25 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe de ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten
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Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferinin parası Alex Telles'ten
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