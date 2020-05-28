Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lig iptal edilmişti! Kupa finali için karar verildi!

Lig iptal edilmişti! Kupa finali için karar verildi!

Corona virüsü salgını nedeniyle sezonu tamamlamadan sona erdiren 'da, kupa finalinin ise oynanacağı duyuruldu. Kupa finalinin şampiyon ilan edilen ile Antwerp arasında 1 Ağustos tarihinde seyircisiz oynanacağı belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:37 ABONE OL
Lig iptal edilmişti! Kupa finali için karar verildi!
2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lig iptal edilmişti! Kupa finali için karar verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA