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vergi kaçırmakla suçlanıyor!

'da geçtiğimiz dönemlerde yıldız futbolcular Messi ve Ronaldo, vergi kaçırmakla yargılanmış ve suçlu bulundukları için para cezasına çarptırılmışlardı. forması giyen da 4 Haziran'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Costa için 6 ay hapis cezası isteniyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 20:10 Son Güncelleme: 29.5.2020 20:12 ABONE OL
Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

İspanyol ekibi 'in yıldız golcüsü vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

Mahkeme, deneyimli futbolcunun 2014 yılında 'ye transferi sırasında 1 milyon eurodan fazla eksik gelir beyanında bulunduğunu iddia etti. Öte yandan Costa'nın imaj haklarından kazandığı paranın 1 milyon euroluk kısmını da yasa dışı yollarla akladığı aktarıldı.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

4 Haziran'da yapılacak duruşmada Costa için 6 ay hapis ve 500 bin euro para cezası isteniyor.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

Ancak 'daki yasalar gereği Messi ve Ronaldo gibi Costa da para cezasıyla kurtulabilir. Yasalar, şiddet içermeyen 2 yılın altındaki cezaların, para cezasına çevrilmesine izin veriyor.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

31 yaşındaki futbolcu, suçlu bulunması durumunda mahkemenin talep ettiği parayı ödeyerek serbest kalacak. Bu rakam ise 500 bin euro artı 36 bin 500 euro olacak.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

Bilindiği gibi daha önce Messi 21 ay, Ronaldo ise 23 ay hapis cezası almış ancak iki yıldız da mahkenin istediği cezayı ödeyerek serbest kalmışlardı.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

O dönem, Ronaldo'nun 'a gitmesinde vergi davalarının da önemli bir etken olduğu belirtilmişti.

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!
Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!

Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!
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Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor!
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