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'de gündem

Erol Bulut üzerinde yoğunlaşan , eldeki tüm alternatifleri de masaya yatırıyor. Yönetimin yaptığı beyin fırtınasında sarı-lacivertli formayı giyen, Sivas ve Akhisar’da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane isim gündeme geldi. 47 yaşındaki Carlos, Başkan Koç’un tüm kriterlerine uyuyor.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 29.5.2020 00:56 Son Güncelleme: 29.5.2020 02:06 ABONE OL
Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos

'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında 'un ismi masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos

CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.

Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos

Sarı-lacivertliler için Türk alternatifler ilk sırada olmasına rağmen, ligin kalan sürecinde yabancı adayların yeniden gözden geçirileceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos

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İlk teknik diretörlük deneyimini 2013'te Sivas'ta yaşayan ve 567 gün görevde kalan Carlos, 44 resmi maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı, 18 maçı kaybetti, 5 maçta beraberlik aldı, takım ligi 5. tamamladı. Akhisar'da ise (2015) yarım sezonda 18 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı

Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos
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Fenerbahçe'de gündem Roberto Carlos
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