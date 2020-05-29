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Premier Ligi'nde karar verildi! Taraftar...

'da corona virüsü sonrası ligler tekrar başlatılacak. Ligler başlamadan önce yapılan açıklamaya göre maçlarda stada az da olsa taraftar alınacak. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.5.2020 19:43 ABONE OL
Rusya Premier Ligi'nde karar verildi! Taraftar...

Rusya'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı.

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Rusya Premier Ligi'nde karar verildi! Taraftar...
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