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, hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Takımı, 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.5.2020 22:07 ABONE OL
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanının bir bölümünü, başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
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