Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray; futbolcular, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, performans, sağlık idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye bu sabah yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir."

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