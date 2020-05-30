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Onyekuru ve 'nin boşluğunu doldurdu!

Yeni sezonun planlamasını şekillendiren 'da gözler transferde. 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan ile yola devam etmesi neredeyse imkansız olan sarı-kırmızılılar, 'in çok istediği Onyekuru'yu da takımda tutamayacak gibi gözüküyor. Monaco'nun Onyekuru'yu satmak istemesi en büyük engel olarak görülüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 2 ismin yerini 'in yıldızlarıyla doldurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 01:50 Son Güncelleme: 30.5.2020 06:59 ABONE OL
Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen , yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael ve Henry Onyekuru'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

'la sözleşme uzatmayan Yandaş ile Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüple kesin anlaşma sağladı ve Florya'da önümüzdeki sezon planlamaları bu iki oyuncu üzerine yapılmaya başlandı.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

'nin 18 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayan 'ın yeni 8 numarası olacak.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

1994 doğumlu orta saha oyuncusu, peşinde olmasına rağmen sarı- kırmızılı takıma söz verdi. Mert'in 4 milyon TL'lik imza parası 15 Haziran'a kadar yatırılacak.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

Onyekuru ile hem aynı pozisyonda (sol açık) oynayan hem de menajerleri (William D'Avila) ortak olan Emre Kılınç da takım arkadaşı gibi gelen birçok teklife rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullandı.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!

William D'Avila menajerliğini yaptığı 25 yaşındaki Emre'yi bonservisi elinde olarak 'a getirecek.

Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!
Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!
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Galatasaray Onyekuru ve Seri'nin boşluğunu doldurdu!
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