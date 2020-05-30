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Janssen'den 'ın gözdesine övgü!

'de forma giydiği dönemde sakatlığından dolayı çok etkili olamayan ancak Fenerbahçeli taraftarların yine de olumlu hatırladığı , 'ın gündeminde olan için övgü dolu sözler sarf etti.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 09:44 ABONE OL
Janssen'den Galatasaray'ın gözdesine övgü!

Stoper adayları asında Fatih Terim'in gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra Premier Lig'e transfer olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Janssen'den Galatasaray'ın gözdesine övgü!
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