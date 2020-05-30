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'de test sonuçları açıklandı

İngiltere 'de 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan toplam 1130 kişiye perşembe ve cuma günleri (Covid-19) testi yapıldı. Premier Lig yönetimi, yapılan son corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 23:17 Son Güncelleme: 30.5.2020 23:18 ABONE OL
Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı

Premier Lig yönetimi, 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan 1130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü yapılan testlerde corona virüsü tespit edilen 12 kişinin de son sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.

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Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı
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