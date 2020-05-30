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futboluna ikinci corona şoku!

futbolu bir kez daha corona virüsü şoku yaşıyor. Daha önce salgın nedeniyle askıya alınan Ukrayna Premier Ligi, Karpaty ile Mariupol arasındaki maç öncesi birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinin yeni tip corona virüsü (Covid 19) test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle ertelendi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.5.2020 18:33 ABONE OL
Ukrayna futboluna ikinci corona şoku!

Salgın nedeniyle askıya alınmasının ardından bugün seyircisiz olarak yeniden başlatılan Ukrayna'da lig maçları, ikinci kez yeni tip corona virüsü engeline takıldı.

Ukranya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasında oynanacak lig maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid 19 testinde birçok pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Virüse yakalananların sayı ve isimlerinin belirtilmediği açıklamada, maçın ileri bir tarihe ertelendiği, test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği ifade edildi.

Ukrayna'da resmi verilere göre, bugüne kadar 23 bin 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, 696 kişi ise hayatını kaybetti.

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Ukrayna futboluna ikinci corona şoku!
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