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'a transferde engeli

yönetimi transferde Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü 'a takıldı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Klınç'ın ardından Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki ’u da kadrosuna katmak isteyen Aslan’a engel çıktı.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 31.5.2020 01:14 Son Güncelleme: 31.5.2020 04:22 ABONE OL
Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la anlaşma sağlayan , Sivasspor'la sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 'la da ilgileniyor.

Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli

Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü devreye girince işler değişti.

Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli

KENDİSİ DE 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Mert Hakan ve Emre'nin büyük takımlara gitmesi gerektiğini düşünen Çalımbay, Erdoğan'ı ise takımda tutmak istiyor.

Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli

Deneyimli hoca, Erdoğan'a kalması halinde yeni sezonda 11'de kullanacağını söyledi. G.Saray'da forma şansı az olan 26 yaşındaki oyuncunun da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli
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Galatasaray'a transferde Rıza Çalımbay engeli
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