Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

"GALATASARAY'DA 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim.