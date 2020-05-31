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: 'ın 10 numarası olmak istiyorum

Serie A'da Milan forması giyen , 'ın efsanesi Hagi'yi örnek aldığını ve bir gün sarı-kırmızılı takıma olup 10 numaralı formayı giymek istediğini ifade etti. Deneyimli orta saha 'den de övgüyle bahsetti ve, "Üzerimde çok emeği var. Milli takımı seçmemde etkili oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 19:45 Son Güncelleme: 31.5.2020 20:06 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

Ülkemizi Serie A'da temsil eden , beIN Sports'un konuğu oldu. 26 yaşındaki yıldız, corona virüsü sürecinden 'a, Hagi'den 'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

Hakan, bir gün sarı-kırmızılı takıma olup, kendisine idol olarak gördüğü Hagi'nin 10 numaralı formasını giymek istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"Ben corona virüsüne inanmıyordum, inanmıyordum ama dikkat etmek zorundaydık, doktorlarımız dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yemekte 2 metre uzak oturuyorsun. İdmanda birbirine değiyorsun, sonra yemekte niye 2 metre uzağa oturuyorsun? Bir karar verin.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

"GALATASARAY'DA 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün 'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, 'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. 'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

ile aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte 'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

ile bayramlaştık, onu aradım. Corona tedavisi görürken de aramıştım ama ulaşamamıştım.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

Zlatan Ibrahimovic'in dünya yıldızı olduğunu herkes biliyor. Bize her konuda çok katkıda bulundu. Onu gördüğümde Emre (Belözoğlu) ağabeyi anlayabiliyorum. O hırs büyük bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

Ibrahimovic'in tuttuğu takımın renklerinde 'Sarı' var! Yarın yine bana laf edecek! Ama gülüşümden siz anlarsınız!"

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum
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Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum
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