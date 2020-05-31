Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ın 10 numarası olmak istiyorum

Ülkemizi İtalya Serie A'da temsil eden Hakan Çalhanoğlu, beIN Sports'un konuğu oldu. 26 yaşındaki yıldız, corona virüsü sürecinden Galatasaray'a, Hagi'den Fatih Terim'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.
Hakan, bir gün sarı-kırmızılı takıma transfer olup, kendisine idol olarak gördüğü Hagi'nin 10 numaralı formasını giymek istediğini söyledi.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...
"Ben corona virüsüne inanmıyordum, inanmıyordum ama dikkat etmek zorundaydık, doktorlarımız dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yemekte 2 metre uzak oturuyorsun. İdmanda birbirine değiyorsun, sonra yemekte niye 2 metre uzağa oturuyorsun? Bir karar verin.
"GALATASARAY'DA 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"
Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim.
Fatih Hoca ile aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka.
Zlatan Ibrahimovic'in dünya yıldızı olduğunu herkes biliyor. Bize her konuda çok katkıda bulundu. Onu gördüğümde Emre (Belözoğlu) ağabeyi anlayabiliyorum. O hırs büyük bir futbolcu olduğunu gösteriyor.
Ibrahimovic'in tuttuğu takımın renklerinde 'Sarı' var! Yarın yine bana laf edecek! Ama gülüşümden siz anlarsınız!"