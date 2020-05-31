Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş transfer sözleri

Yaşanan ekonomik sıkıntılara bir de Kovid-19 süreci eklenince Beşiktaş'ta küçülme kaçınılmaz oldu… Uzun süredir beklenen sözleşme yenileme ve maaş indirimi görüşmeleri önceki gün resmen başlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturup, takımın ve futbolcuların durumu ve gelecek sezon planları için görüş aldılar. Genç hocanın sözleri Başkanı mutlu ederken görüşmeler için de elini rahatlattı.
KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL
Yalçın'ın, Başkan'a "Ekonomik durumumuzun herkes farkında. Beşiktaş için kimse vazgeçilmez değil. Önemli olan kulübün menfaati. Bu yüzden sizin şartlarınıza uyarak indirim yapacaklar ve sözleşme yenileyeceklerle yola devam ederiz. Benim açımdan herhangi bir vazgeçilmez durum yok. Bu takımdan giden herkesin yeri doldurulur. İçin rahat olsun Başkan" dediği kaydedildi. Çebi'nin bu sözler karşısında bir hayli rahatladığı da belirtildi.
NE DEDİLER?
FATİH DOĞAN: GÖKHAN'DA ORTA YOL BULUNMALI
Dünya futbolu hasta, Türkiye'de futbol komada… Çıkış yolu, kemerleri sıkmak. Tasarrufun en önemli kalemi transfer ücretleri ve futbolcu maaşları. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Kasada 5 kuruş yok. Futbolculardan indirim isteyeceğiz. En az yüzde 50 düşük teklif vereceğiz' dedi. Ya batacaklar ya da ücretleri aşağı çekecekler. Kıstas bu olunca Beşiktaş'ta 6-7 futbolcunun ayrılacağını düşünüyorum. Beşiktaş yüksek ücret isteyene kibarca 'Git' diyecek. Beşiktaş bıçağı çok keskin vuracağının sinyalini verdi. Eğer bir oyuncu için esneme yapılacaksa o oyuncunun geçmiş performansı ve geleceğe dönük ne yapabileceği dikkate alınmalı. Atiba'nın 800 bin Euro'ya oynadığı düşünülürse geriye bir tek Gökhan'ın belirsizliği kalıyor. Gökhan anlaşamazsa yüzde yüz Fenerbahçe'ye gidecek. Gökhan'da orta yolun bulunması taraftarıyım.
SİNAN VARDAR: 8 MAÇ İMTİHAN OLACAK
Tüm kulüpler gibi Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli. Genel Sekreter Mesut Urgancılar bir açıklamasında kulübün borcunun 4 milyara yaklaştığını söyledi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da dediği gibi gelirlerin yüzde 80'i faize gidiyor. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın iyi bir ekip oldular. Mehmet Ekşi'nin de altyapıda göreve başlayacak olması olumlu. Vida 'Ben 3 milyon alıyorum, indirime de gitmek istemiyorum' demiş. Öyleyse hemen göndersinler. Kalan 8 maç Beşiktaş'ın gençleri kazanması için iyi bir imtihan olacak. Karius'un gitmesiyle Utku ve Ersin'e umut doğdu. Onlar da kendilerini göstermeliler. Erdoğan ve Rıdvan yetenekli. Dorukhan ve Sivas'tan dönecek Fatih de yeni transfer olarak düşünülmeli.