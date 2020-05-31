Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş transfer sözleri

SİNAN VARDAR: 8 MAÇ İMTİHAN OLACAK

Tüm kulüpler gibi Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli. Genel Sekreter Mesut Urgancılar bir açıklamasında kulübün borcunun 4 milyara yaklaştığını söyledi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da dediği gibi gelirlerin yüzde 80'i faize gidiyor. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın iyi bir ekip oldular. Mehmet Ekşi'nin de altyapıda göreve başlayacak olması olumlu. Vida 'Ben 3 milyon alıyorum, indirime de gitmek istemiyorum' demiş. Öyleyse hemen göndersinler. Kalan 8 maç Beşiktaş'ın gençleri kazanması için iyi bir imtihan olacak. Karius'un gitmesiyle Utku ve Ersin'e umut doğdu. Onlar da kendilerini göstermeliler. Erdoğan ve Rıdvan yetenekli. Dorukhan ve Sivas'tan dönecek Fatih de yeni transfer olarak düşünülmeli.