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yönetime raporunu sundu! ...

Al Nassr, 10 milyon Euro bonservis istenen için indirim bekliyor ama Teknik Direktörü ’in, “Ancak değerini bulursa satılsın” raporu verdiği Cezayirli yıldızda tok satıcıyı oynayan sarı kırmızılı yönetimin rakamı aşağı çekmeye hiç niyeti yok.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 1.6.2020 00:16 Son Güncelleme: 1.6.2020 02:00 ABONE OL
Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

ile Al Nassr'ın için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı...

Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.

Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak cephesinin indirime hiç niyeti yok.

Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

RAPOR VERDİ

İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarıkırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.

Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

FEGHOULI

101 MAÇ
26 GOL
22 ASİST

Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...
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Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...
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