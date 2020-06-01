Fatih Terim yönetime raporunu sundu! Sofiane Feghouli...

RAPOR VERDİ

İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarıkırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.