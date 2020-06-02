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"Irkçılığa hayır" dedi

’nın Minnesota şehrinde polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden için Amerika genelinde gösteriler düzenlenirken, siyahilere karşı bazı kişilerce uygulanan şiddete Kulübü de sessiz kalmadı. Yeşil beyazlı futbolcular siyahilere karşı uygulanan şiddeti Hep birlikte poz vererek protesto ettiler. Bursaspor Kulübü de bunu “ Tüm ırklar eşittir” temalı bir görselle kulüp sitesinden paylaştı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.6.2020 22:11 ABONE OL
Bursaspor Irkçılığa hayır dedi

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, Birleşik Devletler'de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de yankı uyandırdı. Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular da gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında hep birlikte 'Irkçılığa hayır' dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Bursaspor'un teknik heyet ve oyuncuları bir araya gelerek, diz çöktü ve ırkçılığa karşı desteğini verdi. Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğraflarla da ırkçılığa karşı olunduğunun mesajları verildi.

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Bursaspor "Irkçılığa hayır" dedi
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