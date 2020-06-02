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Roma’dan "" kampanyasına destek

(Serie A) takımlarından Roma, sosyal medyada başlayan “” kampanyasına destek verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 2.6.2020 22:34 ABONE OL
Roma’dan Siyahilerin Hayatları Önemlidir kampanyasına destek

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black lives matter)" kampanyasına, sarı-kırmızılı İtalyan ekibi de katıldı.

Roma kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca öncülüğünde Romalı oyuncuların antrenman öncesinde saha ortasında kampanya için diz çöktüğü ifade edildi.

JUAN JESUS'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu arada, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus da Instagram hesabından diz çöktüğü bir fotoğraf karesini paylaşarak kampanyaya destek verdi.

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Roma’dan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek
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