Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.
Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak.
Ligin başlamasına sayılı günler kala Juventus çalışmalarına hız verdi. Torino takımı ilk maçında Bologna ile karşılaşacak.
Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden İtalyan ekibinde Higuain'in son görüntüsü ise olay oldu. Yıldız futbolcunun karantina döneminde aldığı kilolar dikkat çekti.