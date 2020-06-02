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futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle 'da Serie A'nın ertelenmesine karar verilmişti. İtalya'da corona virüsü Juventuslu futbolcularda da görülmüş, bu haber futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Karantinada geçen günlerin ardından çalışmalarına tekrar başladı. futbolcunun son görüntüsü ise olay oldu. İşte o isim ve dikkat çeken kare...

Giriş Tarihi: 2.6.2020 19:33 ABONE OL
Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak.

Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

Ligin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Torino takımı ilk maçında Bologna ile karşılaşacak.

Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!

Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden İtalyan ekibinde Higuain'in son görüntüsü ise olay oldu. futbolcunun karantina döneminde aldığı kilolar dikkat çekti.

Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!
Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!
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Yıldız futbolcunun son görüntüsü olay oldu!
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