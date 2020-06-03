Heung Min-Son: 3 hafta askerlik çok uzundu

Pandemi sürecinde Güney Kore'de zorunlu askeri eğitime katılan Heung Min-Son, deneyimlerini anlattı. 3 hafta eğitim gören 27 yaşındaki oyuncu, son üç ayın ise kendisi için çok yoğun geçtiğini dile getirdi.

Askerliğin iyi bir deneyim olduğunu belirten başarılı oyuncu, "İnsanların ne hissettiğini bilmiyorum ama benim için üç hafta uzun sürdü. Ancak iyi bir deneyim oldu. Zor dönem oldu fakat zevk almaya çalıştım. İlk gün biraz tuhaftı, kısa sürede birbirimizi tanıdık. Odalarda 10 kişi kaldık ve birbirimize yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Dönüş hazırlığındaki Premier Lig hakkında da konuşan Son, "Fiziksel olarak iyiyim. Maksimum seviyemde olmak için çok çalışıyorum ve buna yaklaştım. Antrenmanlara devam ediyoruz. Sissoko geri döndü, Harry Kane geri döndü, Stevie Bergwijn geri döndü... Herkes tekrar oynamak istiyor ve herkes motive." dedi.

Tottenham, ligin bitimine 9 hafta kala dördüncü sıradaki Chelsea'nin yedi puan gerisinde bulunuyor.

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