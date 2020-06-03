Yıldız futbolcu teklifi resmen açıkladı! "Fenerbahçe..."

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e de ara verişmiş, ligin başlangıç tarihi olarak da 12 Haziran açıklanmıştı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.
Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sezon sonunda birçok futbolcu ile yollarını ayırması beklenen Kanarya, sezon sonunda tekrar şampiyonluk yaşayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor.
ELIS'TEN FLAŞ SÖZLER
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer dönemlerinde çok istediği, şu anda da listesinde olduğu konuşulan Houston Dynamo'nun Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis, takımıyla sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. 24 yaşındaki forvet kariyerinde yeni sayfayı Avrupa'da açmak istiyor. İşte transferde son durum ve Elis'in "veda" sözleri...
MLS'te forma giyen Alberth Elis, Premier Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor ancak önünde bir engel var. Honduraslı isim Premier Lig'in ön koşullarını, ülkesinin FIFA sıralamasının düşük olması nedeniyle karşılayamıyor.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Kulübü Houston Dynamo'nun sözleşme tekliflerini geri çeviren Elis'in, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
"AİLEM VE MENAJERİMLE KARAR VERECEĞİZ"
Transferi ile ilgili konuşan Honduraslı forvet; "Houston iyi bir teklif yaptı. Hatta tarihlerinde yaptıkları en iyi teklif ama benim için Avrupa'ya gitme fırsatı var. Bunu sezon sonunda değerlendireceğim. Houston teklifi beni düşündürdü ama bu karar ailemle ve menajerimle beraber en iyisini düşündükten sonra verilebilecek bir karar." dedi.
"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
"Geleceğe bakmalısınız. Çok ünlü olmayan bir takıma gidip, harika bir iş çıkarıp diğer kulüplere atlamalısınız. Bu benim için büyük bir meydan okuma unsuru. MLS'te çoktan kendimi gösterdim ve bu yüzden Houston takımda kalmamı istiyor. Ancak Avrupa'ya gitmek istiyorum. Parayı düşünsem Houston'da kalmak daha iyi olurdu."
"AVRUPA'DA BENİ İZLERLER"
"Birçok ülkeden birçok teklif var. İngiltere ya da İspanya olmayabilir ama Avrupa'da olursam beni izlerler ve nasıl oynadığımı görürler. Bu sayede büyük liglere sıçrama yapabilirim. Gideceğim takımın ülkesinin en üst liginde olması gerek."
"FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI"
"Fenerbahçe sadece geçen yıl devre arasında değil, yaz aylarında da MLS'in bitmesine 2 ay kala bana teklif yaptı. Houston Dinamo ile anlaşma sağlayamadılar çünkü lig devam ediyordu. Açıkçası Houston Dynamo'dan ayrılmayı istedim, iyi bir şansım önüme geldiğini de onlara ilettim."
"ÇALIŞMA İZNİMİ ONAYLAMADILAR"
"İngiltere'ye gitmeye yakındım. Premier Lig'e gitmek mümkün olmadı çünkü Honduras'ın FIFA sıralaması iyi değildi ve İngiltere çalışma iznimi onaylamadı."
"İLK 50'DE OLMASI GEREKİYOR"
"Stoke City hakkında bir bilgim yok. Premier Lig'e gidebilmek için Milli Takımın ilk 50'de olması gerekiyor. Bu nedenle önce başka bir ülkeye gitmeliyim."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HERKESİN HAYALİDİR"
"Avrupa'da birçok ülke bu koşulu sunmuyor. Teklifler olduğu için mutluyum çünkü bu doğru yolda olduğum anlamına geliyor. Aralık'ta sözleşmem sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek her oyuncunun hayalidir. MLS'e gelmek beni futbolcu olarak çok geliştirdi."
"MLS ELEŞTİRİLERİ YANLIŞ"
"MLS'in zayıf bir lig olduğuna dair çok eleştiri var. Kaç tane forvet oyuncusu, benim kadar gol attı bilmiyorum. Buradaki 4 sene benim için yeterliydi. Şimdi daha büyük bir rekabet istiyorum."