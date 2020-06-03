Yıldız futbolcu teklifi resmen açıkladı! "Fenerbahçe..."

"AİLEM VE MENAJERİMLE KARAR VERECEĞİZ"

Transferi ile ilgili konuşan Honduraslı forvet; "Houston iyi bir teklif yaptı. Hatta tarihlerinde yaptıkları en iyi teklif ama benim için Avrupa'ya gitme fırsatı var. Bunu sezon sonunda değerlendireceğim. Houston teklifi beni düşündürdü ama bu karar ailemle ve menajerimle beraber en iyisini düşündükten sonra verilebilecek bir karar." dedi.