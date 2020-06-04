Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

'den 'ye kötü haber!

ekiplerinden 'de forma giyen ve gösterdiği performansla devleri peşinden koşturan 'ye kötü bir haber geldi. İngiliz ekibinin deneyimli hocası , milli futbolcuyla ilgili konuştu ve sözleşme görüşmelerindeki son durumu açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 19:46 Son Güncelleme: 4.6.2020 19:48 ABONE OL
Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

, , gibi takımların listelerinin ilk sırasında yer alan ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

Milli yıldızın kulübü Leicester, corona virüsü salgını nedeniyle sözleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

İngiliz ekibinin teknik direktörü , ve James Maddison ile yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerin daha sonra devam ettirilmek üzere askıya alındığını açıkladı.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

Buna karşın İngiliz basını, Leicester'ın her iki oyuncuyu da takımda tutmak istediği ve bu yüzden önümüzdeki aylarda yeniden masaya oturulacağını iddia etti.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

, 2018 yaz döneminde 21 milyon euro karşılığında Leicester'a transfer olmuştu.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

İngiliz ekibiyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan milli yıldız, takımının bu sezon 'de oynadığı 29 maçın 28'inde forma giydi.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!

24 yaşındaki stoper, bu maçların hepsine de ilk 11'de başladı. (Trtspor)

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA