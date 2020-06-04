Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City - Manchester United derbisi için şok iddia! Corona virüsü...

Manchester City - derbisi için şok iddia! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını sonrası Şampiyonlar Ligi'nde oynanan - maçında 41 kişinin bu maçta corona virüsüne yakalandığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. Benzer bir iddia da 'dan geldi. Haberde Manchester derbisinde 37 kişinin corona virüse yakalandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:50 ABONE OL
Manchester City - Manchester United derbisi için şok iddia! Corona virüsü...

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lig ertelense de salgının daha önce oynanan maçlarda yayıldığı şeklindeki haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre, yapılan araştırmalar neticesinde İngiltere'de lig askıya alınmadan önce oynanan son büyük maç olan Manchester United-Manchester City derbisiyle ilgili çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre corona virüsünden dolayı ölen 37 kişinin, Manchester United'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada bu virüsü aldıkları açıklandı. Daha önce de yine İngiliz basınında Sunday Times, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmadaki yayılımdan dolayı en az 41 kişinin Covid-19 sebebiyle öldüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City - Manchester United derbisi için şok iddia! Corona virüsü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA