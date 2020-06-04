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, maçı hazırlıklarına devam etti

'de şampiyonluk yarışı veren , 27'inci haftada oynanacak olan Aytemiz maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.6.2020 19:52 ABONE OL
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İDMAN ŞUT ÇALIŞMASI İLE SON BULDU

Pas çalışmasıyla süren idman, şut çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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