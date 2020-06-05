Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

Gelecek sezon için teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmeler yapmıştı. Bjelica'nın vatandaşı, Türkiye'de bir dönem Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının kalesini koruyan Vanje Ivesa'dan, Hırvat çalıştırıcı ile ilgili bir değerlendirme geldi.
Radyospor'da canlı yayında sorularını yanıtlayan Ivesa: Öncelikli olarak koronavirüs salgını sonrası Hırvatistan'daki ligin durumunu değerlendiren Ivesa, "Geçen hafta kupa maçını seyircisiz oynadık. Yavaş yavaş futbola başladık. 2 güzel maç oynadık. 5 futbolcu değiştirme hakkı geldi ve o yüzden maçta son dakikalarda tempo arttı" dedi.
"BJELICA BELKİ KONTRAT İÇİN TAKTİK YAPIYORDUR"
Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmeleri değerlendiren Ivesa, "Bence bu transfer durdu. Çok fazla konuşmuyoruz ama daha önce söylediğim gibi Bjelica iyi bir hoca. Fenerbahçe de iyi takım. Bjelica ne istiyor bilmiyorum. Bence Bjelica Fenerbahçe için büyük bir şans. Fenerbahçe'nin ne kadar taraftarı olduğunu da biliyoruz
Fenerbahçe'de başka opsiyonlar da vardır. Bjelica belki kontrat için taktik yapıyordur. Belki transfer durumlarına bakıyor, kim geliyor kim gidiyor takip ediyordur" şeklinde konuştu.
TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR?
Yakın zamanda Antalyaspor'da teknik adam olarak görev yapan ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Stjepan Tomas'ın Nenad Bjelica ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği iddiaları hakkında ise Ivesa, "Ben duymadım. Milli takımda Tomas ile beraber oynadım. Bjelica belki öyle düşünüyor olabilir. Tomas, Türk futbolunu çok iyi tanıyor ve iyi hoca. Okan Buruk ile çalıştı ve Antalyaspor'da görev aldı. Bjelica, Türk futbolunu pek tanımıyor ama Tomas çok iyi tanıyor. Bu açıdan birliktelikleri olabilir" açıklamasını yaptı.
MANDZUKIC İDDİALARI
Mario Mandzukic'in Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ivesa, "Haberleri takip ediyorum. Mandzukic'in kariyeri için Türkiye iyi bir lig. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe fark etmez. Bahsettiğimiz büyük takımlar. Şu an oynadığı yerde de mutlu değil. Futbol orada farklı. Türkiye'de futbol heyecanlı ve tempolu" dedi.
Öte yandan Ivesa, yine Türk takımlarının transferde gündemine gelen Kalinic için de, "Kalinic'in tam durumunu bilmiyorum. Kalinic, farklı bir futbolcu. Mandzukic agresif bir futbolcu. Kalinic agresif bir futbolcu değil. Çok top saklıyor" diyerek sözlerini tamamladı.