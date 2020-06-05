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Adı ile anılan için 'tan şok sözler!

'de , , ve formaları giyen Hırvat , adı Fenerbahçe'nin adayları arasında geçen vatandaşı için şok ifadeler kullandı. İşte Stjepan Tomas'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 23:33 Son Güncelleme: 5.6.2020 23:45 ABONE OL
Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

Gelecek sezon için arayışında olan , Hırvat çalıştırıcı ile görüşmeler yapmıştı. Bjelica'nın vatandaşı, 'de bir dönem ve takımlarının kalesini koruyan Vanje Ivesa'dan, Hırvat çalıştırıcı ile ilgili bir değerlendirme geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

Radyospor'da canlı yayında sorularını yanıtlayan Ivesa: Öncelikli olarak koronavirüs salgını sonrası Hırvatistan'daki ligin durumunu değerlendiren Ivesa, "Geçen hafta kupa maçını seyircisiz oynadık. Yavaş yavaş futbola başladık. 2 güzel maç oynadık. 5 futbolcu değiştirme hakkı geldi ve o yüzden maçta son dakikalarda tempo arttı" dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

"BJELICA BELKİ KONTRAT İÇİN TAKTİK YAPIYORDUR"
'nin ile yaptığı görüşmeleri değerlendiren Ivesa, "Bence bu transfer durdu. Çok fazla konuşmuyoruz ama daha önce söylediğim gibi Bjelica iyi bir hoca. Fenerbahçe de iyi takım. Bjelica ne istiyor bilmiyorum. Bence Bjelica Fenerbahçe için büyük bir şans. Fenerbahçe'nin ne kadar taraftarı olduğunu da biliyoruz

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

Fenerbahçe'de başka opsiyonlar da vardır. Bjelica belki kontrat için taktik yapıyordur. Belki transfer durumlarına bakıyor, kim geliyor kim gidiyor takip ediyordur" şeklinde konuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR?
Yakın zamanda 'da teknik adam olarak görev yapan ve 'nin eski oyuncularından biri olan 'ın ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği iddiaları hakkında ise Ivesa, "Ben duymadım. Milli takımda Tomas ile beraber oynadım. Bjelica belki öyle düşünüyor olabilir. Tomas, Türk futbolunu çok iyi tanıyor ve iyi hoca. Okan Buruk ile çalıştı ve Antalyaspor'da görev aldı. Bjelica, Türk futbolunu pek tanımıyor ama Tomas çok iyi tanıyor. Bu açıdan birliktelikleri olabilir" açıklamasını yaptı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

MANDZUKIC İDDİALARI
'in 'ye geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ivesa, "Haberleri takip ediyorum. Mandzukic'in kariyeri için Türkiye iyi bir lig. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe fark etmez. Bahsettiğimiz büyük takımlar. Şu an oynadığı yerde de mutlu değil. Futbol orada farklı. Türkiye'de futbol heyecanlı ve tempolu" dedi.

Öte yandan Ivesa, yine Türk takımlarının transferde gündemine gelen Kalinic için de, "Kalinic'in tam durumunu bilmiyorum. Kalinic, farklı bir futbolcu. Mandzukic agresif bir futbolcu. Kalinic agresif bir futbolcu değil. Çok top saklıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!
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Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!
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