Adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için Stjepan Tomas'tan şok sözler!

TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR?

Yakın zamanda Antalyaspor'da teknik adam olarak görev yapan ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Stjepan Tomas'ın Nenad Bjelica ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği iddiaları hakkında ise Ivesa, "Ben duymadım. Milli takımda Tomas ile beraber oynadım. Bjelica belki öyle düşünüyor olabilir. Tomas, Türk futbolunu çok iyi tanıyor ve iyi hoca. Okan Buruk ile çalıştı ve Antalyaspor'da görev aldı. Bjelica, Türk futbolunu pek tanımıyor ama Tomas çok iyi tanıyor. Bu açıdan birliktelikleri olabilir" açıklamasını yaptı.