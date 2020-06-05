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'ya Mallorca deplasmanı öncesi şok haber!

İspanya Ligi corona virüsü sonrası tekrar başlama hazırlığında. devi verilen ara sonrasında ilk maçını Mallorca deplasmanında çıkacaj ancak Katalan ekibi yıldız futbolcusu 'den gelen haberle şok oldu.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 21:56 ABONE OL
Barcelona'ya Mallorca deplasmanı öncesi şok haber! Lionel Messi

11 Haziran'da başlayacak La Liga için hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.

FORMA GİYEMEYEBİLİR
Barcelona'nın 13 Haziran Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olarak Camp Nou'da olacak.

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Barcelona'ya Mallorca deplasmanı öncesi şok haber! Lionel Messi
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