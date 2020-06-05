Chelsea şampiyon Liverpool küme düştü!

İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Kadın Süper Ligi'nin sonlandırılmasına ve Chelsea'nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi. Premier Lig'de açık ara şampiyonluğa giden Liverpool'un kadın takımı ise lig sonuncusu olarak küme düştü.

Mayıs ayında askıya alınan ligde, maç eksiği bulunan Chelsea, lider Manchester City'nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Ancak maç başına alınan puan sıralamasına göre Chelsea şampiyon olurken City ikinci sırada kaldı.



Gelecek sezon küme düşen Liverpool'un yerine Aston Villa ligde yer alacak. İkinci ligin altındaki liglerde düşme çıkma yapılmazken, federasyondan yapılan açıklamada çeyrek final aşamasında kalınan FA Cup'ın nasıl sonuçlanacağına dair konuşmaların devam ettiği açıklandı.

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