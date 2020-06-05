Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alacak.
Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Cimbom, dış transferde de ince eleyip sık dokuyacak.
Diğer kulüpler gibi corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi zarardan etkilenen Aslan, önceliği yerli transferine verdi.
Takımdaki Türk oyuncu sayısının artırmayı hedefleyen Galatasaray, birçok yerli isimle temas kurarken, sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Yönetimin sezon sona erer ermez bu 3 isimle resmi sözleşme imzalaması beklenirken, dış basından sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray, Milan'da eleştirilerin odağında yer alan ve bir yıl sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu'nu alarak yine ses getirecek bir transfere imza atacak.
Müjdeli haber, Todofichajes.com adlı internet sitesinden geldi. Fotomaç'ın derlediği haberde, "Galatasaray bu yaz Milanlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attıracak" ifadesini kullandı.
Yıldız oyuncunun, kısa bir süre önce Galatasaray'da forma giyme arzusunu gizlemediğine de yer verildi.
26 yaşındaki futbolcu, Hagi gibi bir 10 numara olmak istediğini, bunun rüya gibi bir şey olduğu söylemişti. Bu gelişme Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı formayı giymesini dört gözle bekleyen sporseverleri heyecanlandırdı.
Hakan Çalhanoğlu, verdiği bir röportajda, Galatasaray ile ilgili duygularını saklamamış, hatta Fatih Terim ile görüştüklerini söylemişti.
"FATİH HOCA İLE KONUŞTUK"
Başarılı oyuncu, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" demişti. Ayrıca, "Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi" ifadesini kullanmıştı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 23 maçta Milan formasını giydi, 3 gol, 1 asiste imza attı. Ancak bu performans İtalya'da yeterli bulunmadı.