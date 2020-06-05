Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

"FATİH HOCA İLE KONUŞTUK"

Başarılı oyuncu, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" demişti. Ayrıca, "Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi" ifadesini kullanmıştı.