Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

'dan flaş ! İmzayı atıyor

Yeniden başlayacak olan 'e hazırlanan , gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'ın ağustos ayında imzayı attıracağı o yıldız.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 07:29 Son Güncelleme: 5.6.2020 08:41 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen , kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alacak.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Bu doğrultuda teknik direktör 'in kadroda düşünmediği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Cimbom, dış transferde de ince eleyip sık dokuyacak.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Diğer kulüpler gibi corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi zarardan etkilenen Aslan, önceliği yerli transferine verdi.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Takımdaki Türk oyuncu sayısının artırmayı hedefleyen , birçok yerli isimle temas kurarken, sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Yönetimin sezon sona erer ermez bu 3 isimle resmi sözleşme imzalaması beklenirken, dış basından sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlandıracak bir iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

, Milan'da eleştirilerin odağında yer alan ve bir yıl sözleşmesi kalan 'nu alarak yine ses getirecek bir transfere imza atacak.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Müjdeli haber, Todofichajes.com adlı internet sitesinden geldi. Fotomaç'ın derlediği haberde, " bu yaz Milanlı oyuncu 'na imzayı attıracak" ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

AĞUSTOSTA İMZAYI ATACAK

Haberin detayında, "Milan'ın 10 numarasının süreklilik konusunda şüpheleri var. Geçtiğimiz Ocak ayında kulübünün teklifini reddetti ancak Ağustos ayında 'ye gitmeye hazır" denildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Yıldız oyuncunun, kısa bir süre önce 'da forma giyme arzusunu gizlemediğine de yer verildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

26 yaşındaki futbolcu, Hagi gibi bir olmak istediğini, bunun rüya gibi bir şey olduğu söylemişti. Bu gelişme 'nun sarı-kırmızılı formayı giymesini dört gözle bekleyen sporseverleri heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

, verdiği bir röportajda, ile ilgili duygularını saklamamış, hatta ile görüştüklerini söylemişti.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

"FATİH HOCA İLE KONUŞTUK"

Başarılı oyuncu, yaptığı konuşmada, " anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" demişti. Ayrıca, "Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

bu sezon 23 maçta Milan formasını giydi, 3 gol, 1 asiste imza attı. Ancak bu performans 'da yeterli bulunmadı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA