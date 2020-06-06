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: Bizim her şeyimiz organik

Başkanı ile Futbol Şube Sorumlusu Bayraktar, bordo-mavili ekibin gençleri ve 'un konuğu oldu. Ağaoğlu ve Bayraktar, genç futbolcuların aileleriyle bir araya geldi. Ağaoğlu, "Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 17:17 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu: Bizim her şeyimiz organik

Trabzonspor'un gençleri Serkan Asan ve Kerem Baykuş, Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'nda Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticisi Özer Bayraktar'ı misafir etti.

Genç futbolcuların aileleri, Ağaoğlu ve Bayraktar'a yemek ikramında bulundu.

Trabzonspor'un hesabından ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaşılırken, Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi.

Asan ve Baykuş ailelerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Asan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yanyanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.


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Ahmet Ağaoğlu: Bizim her şeyimiz organik
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