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mi mı? kararını verdi

12 Haziran'da başlayacak olan 'in son 8 haftalık diliminde şampiyonluğa uzanmak isteyen , diğer taraftan ise yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek düşünen sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen isimler ve . Yönetim, 'e iki milli futbolcu hakkında görüşünü sordu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 13:02 Son Güncelleme: 6.6.2020 13:16 ABONE OL
Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

'da yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

Bir buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi gelecek sezonda takımda olacak fakat teknik direktör , bir yerli sol bek daha istiyor.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

Ömer Bayram'ı sol önde ve merkez orta sahada alternatif olarak gören tecrübeli teknik adam şu an kiralık olarak Kayseri'de bulunan Emre Taşdemir'i ise yeterli bulmuyor.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

'da transferi yöneten yetkililer Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren , Fenerbahçe ile henüz kontrat tazelemeyen arasında bir tercihi olup olmadığını Terim'e sordu.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

Ajansspor'un haberine göre deneyimli hoca ise, "İki isim de olur, ikisi de takıma katkı verebilecek oyuncular" cevabını verdi.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

yönetimi iki milli oyuncudan birini sarı-kırmızılı takıma kazandırmaya çalışacak.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi

Öte yandan Göztepeli Berkan Emir de alternatifler arasında.

Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi
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Caner Erkin mi Hasan Ali Kaldırım mı? Fatih Terim kararını verdi
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