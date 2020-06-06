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ile Merih Demiral takım arkdaşı oluyor!

Serie A'nın dev ekiplerinde forma giyen ve Merih Demiral'ın aynı takımda oynama ihtimali doğdu. Çizme'nin önde gelen gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre AS Roma ve takas anlaşmasına varmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 19:15 Son Güncelleme: 6.6.2020 19:15 ABONE OL
Cengiz Ünder ile Merih Demiral takım arkdaşı oluyor!

A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcuları Cengiz Ünder ve Merih Demiral takım arkadaşı mı oluyor? İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir transfer iddiasını okuyucularıyla paylaştı.

Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi Juventus'un yolunu tutabilir.

Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.

22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.

JUVENTUS ÜNDER'LE BİRLİKTE ARTHUR'U DA İSTİYOR!
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cengiz Ünder haricinde Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arthur'u da kadrosunda görmek istiyor.

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Cengiz Ünder ile Merih Demiral takım arkdaşı oluyor!
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