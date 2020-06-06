Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

'a piyango! 2 isim için dev teklif

yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan 'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif 'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 08:53 Son Güncelleme: 6.6.2020 09:03 ABONE OL
Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

'a piyango vurdu... Sarı-kırmızılılar, Şubat 2019'da 1.7 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'yi 'a satıyor.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

30 Haziran'da kiralık kontratı bitecek ve sarı-kırmızılılara dönecek Brezilyalı stoper için Arap kulübü bonservisini alma kararına kesin olarak vardı. 'ın 30 yaşındaki savunmacı için 3.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

'a 2017'de 8 milyon euro'ya gelen Maicon, ağır olduğu gerekçesiyle 'a gönderilmişti.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

FEGHOULI MÜJDESİ!

Cimbom'a bir diğer haberi ise takımın büyük yıldızı Sofiane Feghouli'den geldi.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

Bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'yu kasasına koyan Cezayirli yıldız için 10 milyon euro'luk teklif masaya geldi.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde 'le de anılınca Arap kulübü elini çabuk tuttu ve müthiş bir teklifte bulundu.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

Sözleşmesi 2022'de bitecek Feghouli'nin yüksek maaşı ve 30 yaşında olması hem yönetimin hem de teknik heyetin bu ayrılığa sıcak bakmasına sebep oldu.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif

Cimbom iki transferden 13.5 milyon euro kazanırsa gelecek sezonun transferlerini çok rahat yapabilecek. Fotomaç'ın haberine göre maaş bütçesinden de sadece 1 yıllığına 7.5 milyon euro'luk boşluk oluşturacak.

Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a piyango! 2 isim için dev teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA