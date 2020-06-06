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Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

Amerika'da bir polisin, siyahi ABD vatandaşı 'u öldürmesi sonrası ırkçılık tartışmaları yeniden alevlendi ve ülke genelinde büyük olaylar yaşandı. Hemen hemen her kesimden ırkçılık karşıtı paylaşımlar yapılırken, ekibi Galaxy'nin Sırp futbolcusu 'nin eşinden tepki çeken paylaşımlar geldi. Tea 'nin ırkçı paylaşımları sonrası, eşi Aleksandar Katai'nin sözleşmesi feshedildi.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 11:35 Son Güncelleme: 6.6.2020 11:38 ABONE OL
LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

Amerikan 1. Futbol Ligi () ekibi Galaxy, Sırp futbolcusu 'nin sözleşmesini eşinin hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

Aleksandar'ın eşi Tea , hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

Tea ayrıca, siyahi 'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi

, bu sezon katıldığı Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi
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LA Galaxy eşi ırkçı paylaşımlar yapan Sırp futbolcuyu gönderdi
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