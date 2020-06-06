Son dakika: Hakemlerin corona virüsü testleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, MHK'nin hakemlere yaptığı corona virüsü test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;



Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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