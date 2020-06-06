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Son dakika: Hakemlerin corona virüsü testleri açıklandı!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen , 12 Haziran'da yeniden start alacak. Bir haftadan az bir süre kala futbolcuların dışında hakemlerin de corona virüsü test sonuçları merakla bekleniyordu. 'den yapılan açıklamada, hakemlerin testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 14:50 Son Güncelleme: 6.6.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika: Hakemlerin corona virüsü testleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, MHK'nin hakemlere yaptığı corona virüsü test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son dakika: Hakemlerin corona virüsü testleri açıklandı!
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