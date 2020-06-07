Bundesliga'da Augsburg ile Köln yenişemedi! Augsburg 1-1 Köln

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, sahasında Köln'ü konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.



PENALTI KAÇTI!

Büyük bir fırsat yakalayan Augsburg 27. dakikada, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ardından Augsburg 32 puanla 13. olurken, 35 puanlı köln 12. sırada haftayı kapattı.



BUNDESLIGA'DA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin

Werder Bremen 0-1 Wolfsburg



Union Berlin 1-1 Schalke 04

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