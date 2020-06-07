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Bundesliga'da Augsburg ile Köln yenişemedi! Augsburg 1-1 Köln

Corona virüsü arasından sonra kaldığı yerden Bundesliga'nın 30. haftasının son maçında Augsburg sahasında Köln'ü ağırladı. Mücadelenin büyük bölümü golsüz devam ederken, deplasman ekibi 85. dakikada Modeste ile öne geçti. Ev sahibi Augsburg, bu gole 88. dakikada Philipp Max ile cevap verdi ve maçın skorunu tayin etti. Bu sonucun ardından Köln 35, Augsburg 32 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 22:11 Son Güncelleme: 7.6.2020 22:13 ABONE OL
Bundesliga'da Augsburg ile Köln yenişemedi! Augsburg 1-1 Köln
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, sahasında Köln'ü konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.

PENALTI KAÇTI!
Büyük bir fırsat yakalayan Augsburg 27. dakikada, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ardından Augsburg 32 puanla 13. olurken, 35 puanlı köln 12. sırada haftayı kapattı.

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin

Werder Bremen 0-1 Wolfsburg

Union Berlin 1-1 Schalke 04

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Bundesliga'da Augsburg ile Köln yenişemedi! Augsburg 1-1 Köln
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