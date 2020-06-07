Bundesliga'da Augsburg ile Köln yenişemedi! Augsburg 1-1 Köln

İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.
Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.
PENALTI KAÇTI!
Büyük bir fırsat yakalayan Augsburg 27. dakikada, Florian Niederlechner'le bir de penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ardından Augsburg 32 puanla 13. olurken, 35 puanlı köln 12. sırada haftayı kapattı.
BUNDESLIGA'DA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach
F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
RB Leipzig 1-1 Padeborn
E. Frankfurt 0-2 Mainz 05
Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih
Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin
Werder Bremen 0-1 Wolfsburg
Union Berlin 1-1 Schalke 04