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'ndan 'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Son dakika haberleri... Sezon başında 'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun sona ermesiyle kariyerine sarı lacivertli takımda sportif direktör olarak devam edecek olan , önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk hasretine son vermek için güçlü bir kadro kurmak istiyor ve hedefine Alman panzerini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 01:30 Son Güncelleme: 7.6.2020 07:07 ABONE OL
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan için gelecek sezon büyük anlam ifade ediyor.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, 'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da sarı-lacivertliler için hizmet verecek olan tecrübeli isim de şimdiden çalışmalara başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor..

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN
Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi ve sözü aldı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

'nun, 31 yaşındaki orta saha ile yaptığı görüşmeden yıldız futbolcuyu ikna ettiği iddia edildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

'nun Nuri Şahin ile yaptığı görüşmede Alman yıldız için de fikir aldığı ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

NURİ'YE SCHURRLE'Yİ SORDU
için görüştüğü Nuri'ye, Spartak Moskova'daki Andre Schürrle'yi sordu. Dortmund'a kiralama teklifi yapılacak.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Kanarya'nın gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha girdi. Werder Bremen'den ayrılmaya hazırlanan Nuri Şahin'in transferi için milli futbolcuyla sık sık görüşen 'nun, Nuri Şehin'e Andre Schürrle'nin durumunu sorduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Borussia Dortmund'un geçen yaz Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istediğini öğrenen 'nun, transferin hangi şartlarda sağlanabileceğini öğrendiği ifade edildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

RUSLAR OPSİYONU KULLANMIYOR
Rusya'da 13 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 de asist yapan Andre Schürrle'nin satın alma opsiyonu Spartak Moskova'da.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayacağını öğrenen , Dortmund'un oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak baktığı bilgisini de aldı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak formalarını giyen Schürrle, Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yılın transferi! Alman Panzeri geliyor...
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