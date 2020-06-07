Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre; Brescia ile sözleşmesini feshetme kararı alan Mario Balotelli sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi. Menajer Mino Raiola'nın yönetimle görüşme yaptığı belirlendi.
"SİZE GETİREBİLİRİM" DEDİ
Alınan bilgilere göre Raiola, İtalyan forveti Galatasaray'a getirebileceğini yönetime iletti. Dünyaca ünlü menajerin Sarı-Kırmızılılar'ın dışında iki kulüple daha görüştüğü ifade ediliyor.
TERİM ÇOK SICAK DEĞİL AMA…
Yönetimin gelen bu sürpriz teklifi teknik direktör Fatih Terim'e ilettiği öğrenildi. Transferle ilgili kararı verecek olan tecrübeli hocanın, Balotelli'ye çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.
YÖNETİMLE GÖRÜŞME YAPACAK
Ancak Terim'in kesin kararını yönetime iletmediği, önümüzdeki günlerde bu konuda bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Balotelli bu sezon Brescia formasıyla 19 maçta 5 gol kaydetti.
TAM GALATASARAY VE TERİM'E GÖRE!
Mario Balotelli ile ilgili iddialar Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Yorumlarda, "Balotelli tam bize göre. İkinci Melo etkisi yapar. Onu ancak Terim adam eder" ifadesi kullanıldı.
Teknik direktör Fatih Terim, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.