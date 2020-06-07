Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

TAM GALATASARAY VE TERİM'E GÖRE!

Mario Balotelli ile ilgili iddialar Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Yorumlarda, "Balotelli tam bize göre. İkinci Melo etkisi yapar. Onu ancak Terim adam eder" ifadesi kullanıldı.