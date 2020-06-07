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'a dünya yıldızı forvet!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Falcao'nun yüksek maaşı ve Arap kulüplerinin bu futbolcuya ilgisi, yıldız isim için ayrılık ihtimalini doğuruyor. Aslan, yine sezon başında kiraladığı Andone ile de yola devam etmeyi düşünmüyor. Forvet hattına transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüyü kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 01:30 Son Güncelleme: 7.6.2020 07:08 ABONE OL
Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden 'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen 'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

Takvim'in haberine göre; Brescia ile sözleşmesini feshetme kararı alan sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi. Menajer Mino Raiola'nın yönetimle görüşme yaptığı belirlendi.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

"SİZE GETİREBİLİRİM" DEDİ
Alınan bilgilere göre Raiola, İtalyan forveti 'a getirebileceğini yönetime iletti. Dünyaca ünlü menajerin Sarı-Kırmızılılar'ın dışında iki kulüple daha görüştüğü ifade ediliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

TERİM ÇOK SICAK DEĞİL AMA…
Yönetimin gelen bu sürpriz teklifi 'e ilettiği öğrenildi. Transferle ilgili kararı verecek olan tecrübeli hocanın, Balotelli'ye çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

YÖNETİMLE GÖRÜŞME YAPACAK
Ancak Terim'in kesin kararını yönetime iletmediği, önümüzdeki günlerde bu konuda bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Balotelli bu sezon Brescia formasıyla 19 maçta 5 gol kaydetti.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

TAM GALATASARAY VE TERİM'E GÖRE!
ile ilgili iddialar Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Yorumlarda, "Balotelli tam bize göre. İkinci Melo etkisi yapar. Onu ancak Terim adam eder" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!

, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!
Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!
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Galatasaray'a dünya yıldızı forvet!
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