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'tan çifte !

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ekonomik koşullardan dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah beyazlılar, transfer listesini oluşturdu. İşte 'ın kadrosuna katmak istediği isimler...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 01:58 Son Güncelleme: 8.6.2020 07:06 ABONE OL
Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...
Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

'ta görüşmeleri hız kazandı. Devre arasında bu yana bir çok isimle temasa geçen siyah beyazlıların gündemine gelen son isim Tom Carroll oldu.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

yönetimi aslında orta sahaya bir takviye yapmayı düşünmüyordu. Ancak kiralık olarak forma giyen Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler değerlendirmeye alındı.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Siyah-beyazlıların önüne son olarak Swansea'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi.


Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Daha önce yönetime "Menajer oyuncusu istemiyorum" talimatı veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde Carroll'un adının "Muhtemel sözleşmesi bitecek uygun oyuncular" arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Üst sıralarda olmasa da teknik patron Yalçın'ın, Carroll teklifini değerlendirebileceği bildirildi.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

İngiliz oyuncu kariyerindeki en uzun süreli sakatlığı 2018-19 sezonunda yaşadı. Kalçasından sakatlanan Carroll, 58 gün sahalardan uzak kalırken, takımı adına da 8 maçta görev yapamadı.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 237 maça çıkan Carroll, 10 gol atarken, 25 de asist yaptı. Toplam 35 gole direkt katkı sağlayan İngiliz oyuncu, en çok formayı (103) Swansea City'de giydi. 28 yaşındaki yıldız Tottenham'da 56, QPR'de de 26 karşılaşmada şans buldu.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

JİMMY CABOT KAPIYI ARALADI
Avrupa basını, 'ın yeni sezon öncesinde bonservis bedeli olmadan yapmak istemesi nedeniyle sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler yaptığını yazıyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi bonservisi elinde olan Jimmy Cabot'un yeni takımını belirlemek için acele etmediğini yazdı.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Gazete Fransa Ligi takımları dışında 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ve Hollanda Ligi'nden de tekliflerin olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Fransız oyuncu teklifler için; "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum. Seçimim için acele etmek istemiyorum" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'tan çifte transfer! İkisi de bonservissiz...

Fransız ekibiyle yollarını ayıracak olan Jimmy Cabot, profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan, 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız Troyes'te 61 maçta forma giyerken, Lorient formasını ise tam 141 kez terletti. Jimmy Cabot sadece 2016-17 sezonunda yaşadığı baldır sakatlığı sebebiyle Lorient adına 6 resmi maçı kaçırdı. Bunun dışında bir sakatlık yaşamadı.

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Beşiktaş'tan çifte transfer!
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