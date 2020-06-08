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Fenerbahçeli 'ın menajerinden açıklaması! ...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 22:02 Son Güncelleme: 8.6.2020 22:10 ABONE OL
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan 'de gündemdeki isimlerden biri de ...

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri , oyuncusuyla ilgili çıkan söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Son 8 sezondur formasını terleten 30 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
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