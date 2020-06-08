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'nin yeni sol beki 'dan!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımda sol bek 'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yıldız oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmeyen sarı lacivertliler, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Eski oyuncusu ile de ilgilenen Kanarya aradığı ismi 'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 01:58 Son Güncelleme: 8.6.2020 07:05 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan da takımdan gönderilecekler arasında...

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen 'ye sürpriz bir öneri geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

'ın sözleşmesini yenilemeyecek Kanarya'da; , Asamoah ve N'Sakala'nın isimleri gündeme geliyordu.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Sarı-lacivertlilerin, sol bek arayışını bilen Portekizli menajer Jorge Mendes, yönetimin kapısını kaliteli bir isimle çaldı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Mendes, İtalyan ekibi Napoli'nin gelecek yıl kadroda düşünmediği Faouzi Ghoulam'ı getirebileceğini iletti.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

NAPOLI İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Yönetimle temas kuran Mendes'in "Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor. Oynayabileceği bir takım arıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz, Ghoulam'ı size getirebilirim" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Menajerlerden önce kulüplerle görüşmeyi prensip edinen yönetimin Mendes'e "Yeni hocamızı bekleyelim" yanıtı verdiği ancak diğer taraftan Napoli'ye oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Aslen Cezayirli olan Fransız doğumlu Faouzi Ghoulam, futbola Saint-Etienne'de başladı. 4 sezon yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra 2013'te 5 milyon euro karşılığında Napoli'ye giden 29 yaşındaki sol bek, 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!

Bu sezon sadece 5 maçta görev alan Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'nda 37 kez forma giyip 5 gol attı. 1.84'lük sol bek, 2017 yılında Cezayir'de yılın futbolcusu seçildi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!
Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!
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Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan!
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