Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...
Futbolda son 15 yıla damga vuran ve tarihin en görkemli rekabetlerinden birini yaşayan Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi, kariyerlerinin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Futbolda kırılmadık rekor bırakmayan bu ikili, ilerleyen yaşları nedeniyle sahneyi gençlere bırakmaya hazırlanıyorlar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı listeye göre futbol dünyasının yeni yıldızları, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 8.6.2020 18:40Son Güncelleme: 8.6.2020 18:42ABONE OL
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi bonservis bedeli en yüksek yıldızları sıraladı. İşte o liste...