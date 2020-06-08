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Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

Futbolda son 15 yıla damga vuran ve tarihin en görkemli rekabetlerinden birini yaşayan Portekizli ile Arjantinli , kariyerlerinin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Futbolda kırılmadık rekor bırakmayan bu ikili, ilerleyen yaşları nedeniyle sahneyi gençlere bırakmaya hazırlanıyorlar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı listeye göre dünyasının yeni yıldızları, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 18:40 Son Güncelleme: 8.6.2020 18:42 ABONE OL
Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi bonservis bedeli en yüksek yıldızları sıraladı. İşte o liste...

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

10. (Tottenham): 118,7 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

9. Alphonse Davies (): 133,5 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

7. (): 139,2 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

6. Muhammed Salah (): 144,9 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

5. Marcus Rashford (): 152,3 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

4. Trent Alexander-Arnold (): 171,1 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

3. Jadon Sancho (): 179,1 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

2. (): 194,7 Euro

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...

1. Kylian Mbappe (): 259,2 milyon Euro

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Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi...
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