Polonyalı sol bek Maciej Rybus bir İstanbul takımıyla anlaştı!

Maciej Rybus, Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Deneyimli oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, bir İstanbul kulübüyle anlaştıklarını açıkladı.

Polonyalı sol bekin menajeri, yaptığı açıklamada, "Lokomotiv Moskova sözleşme uzatma konusunda benimle veya Rybus ile temasa geçmedi. Ancak bir İstanbul takımıyla tüm şartları zaten kabul ettik ve Türk kulübüyle 10 gün içinde sözleşme imzalamamız gerekiyor" dedi.

Yaşanan bu gelişme sonrası 30 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

RYBUS KİMDİR?

kariyerinde daha önce Legia Varşova, Terek ve Lyon takımlarında forma giyen Maciej Rybus, 2017 yılında Lyon'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon sonunda Rus ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Rybus, 2019/20 sezonunda ligde oynadığı 14 maçta 4 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi ve kupa dahil olmak üzere tüm kulvarlarda ise 21 maçta şans buldu.