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'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

, 'yla ilk olarak 2010 yılında tanışmıştı. Beşiktaş formasını 2010-13 sezonları arasında giydikten sonra olaylı bir şekilde gönderilen Q7, Al Ahli'ye olmuştu.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 15:27 Son Güncelleme: 9.6.2020 15:35 ABONE OL
Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün ardından Porto'da 2 dönem geçiren yıldız kanat oyuncusunun 'la yolu 2015'te yine kesişmiş ancak bu sezonun başında yine olaylı bir şekilde gönderilmişti.

Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

Fanatik'in haberine göre; döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle 'ya olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve 'ta göreve ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.

Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

SADECE 1 SEZON

36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği Siyah-Beyazlı formasına geri dönmek için menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderdi.

Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

Tecrübeli oyuncunun, 'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.

Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket
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Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket
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