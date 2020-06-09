Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

Fanatik'in haberine göre; Fikret Orman döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve Beşiktaş'ta göreve Ahmet Nur Çebi ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.