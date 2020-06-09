Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Quaresma'dan flaş hareket

Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün ardından Porto'da 2 dönem geçiren yıldız kanat oyuncusunun Kara Kartal'la yolu 2015'te yine kesişmiş ancak bu sezonun başında yine olaylı bir şekilde gönderilmişti.
Fanatik'in haberine göre; Fikret Orman döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve Beşiktaş'ta göreve Ahmet Nur Çebi ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.
SADECE 1 SEZON
36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği Siyah-Beyazlı formasına geri dönmek için menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderdi.
Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.