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'ın yeni forveti 'den!

Son dakika haberleri... Ekonomik olarak zor durumda olan Beşiktaş, transferde bonservisi elinde olan ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi. Forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, bu kriterlere uygun golcüyi Premier Ligi'nden 'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 02:13 Son Güncelleme: 9.6.2020 06:28 ABONE OL
Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

Siyah-beyazlılarda harekatı tüm hızıyla devam ederken, santrfor mevkii için düşünülen isimlerin başına gelen için büyük bir kapışma yaşanıyor.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

'ın yaz sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü 'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

Tribalfootball. com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haberde, ", Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor ama bu kez işleri hiç de kolay olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
Haberde, 'nın genç golcü Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sıklaştırdığı ifade edilirken; Mirror'un aktardığı bilgilere göre ise Davis'e 'uzun vadeli yeni bir kontrat' önerdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

Haberde ayrıca 'den gelen teklifin bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmayların elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

Fotomaç'ın derlediği habere göre 'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i 1. santrfor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dikkat çekildi.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

U23 takımında 33 maç oynadıktan sonra A takıma yükselen , burada da 57 resmi maçta forma giydi.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

A takımda toplam 4 gol atan, 5 de asist yapan İngiliz forvet 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!

1.89 boyundaki genç santrfor 'in piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro civarında.

Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!
Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!
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Beşiktaş'ın yeni forveti İngiltere'den!
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