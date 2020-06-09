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'den bombası!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertli takımda öncelik stoper transferi. Kanarya, Bundesliga ekibi Union 'de forma giyen Subotic'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 02:13 Son Güncelleme: 9.6.2020 14:42 ABONE OL
Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Başkan göreve geldikten sonra stopere Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, , Adil Rami, Zanka ve Falette'i etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen , tecrübeli bir isme göz dikti.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Kanarya'nın hedefindeki ismi Fotomaç ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union forması giyen 'un eski yıldızı Neven Subotiç'i gündemine aldığı dile getirildi.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ
Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında ve Union formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve şampiyonlukları yaşadı.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev yapıp 1 gol atan Subotiç, Sırbistan 'nda da 36 kez forma giydi.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

NEVEN SUBOTIÇ KİMDİR?
Çocukluğunu ABD'DE geçiren Subotiç, ailesiyle 'ya yerleştikten sonra Mainz forması giydi ve profesyonel oldu.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

Sonrasında Dortmund'a giderek burada 263 maça çıkıp 18 gol attı ve 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!

2015 ve 2016'da yaşadığı sakatlıklar sonrası fazla şans bulamayan Subotiç, daha sonra Köln, St.Etienne ve Union formalarını giydi. 1.93'lük sağlam yapısı ve liderlik özelliği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!
Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!
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Fenerbahçe'den Neven Subotic bombası!
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