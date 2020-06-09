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'nin yeni teknik direktörü mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?

Sezona Ersun Yanal ile başlayan, kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran 'den gelişmeleri geliyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün olacağı iddia edilirken, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan şaşkınlıklarını gizleyemedi. İzmir doğumlu olan deneyimli futbol adamı Altay'ın simge isimleri arasında yer alıyor. Son 8 hafta için Fenerbahçe'nin başında Tahir Karapınar'ın olması bekleniyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 'Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?' sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:42 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?

Murat Göle'nin lisansının sona ermesi, Mehmet Aurelio'nun da takımın başında sahaya çıkmasının imkansız olması nedeniyle sarı lacivertliler son 8 maç için geçici süreliğine bir teknik adam arıyor. Önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmak isteyen yönetim son maçlar için ismi üzerinde duruyor. Tahir Karapınar'ın kim olduğu, hangi takımlarda oynadığı, nereli olduğu taraftarları tarafından oldukça merak edildi. 14 sene aralıksız Altay takımında oynayan Karapınar, takımın bayrak adamı olarak tanınıyor. Tahir Karapınar'ın UEFA - Pro Lisans belgesi de mevcut.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞI İDDİA EDİLEN TAHİR KARAPINAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasında Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Tahir Karapınar var. 53 yaşındaki deneyimli futbol adamı futbolculuk kariyerine Tirespor'da başladı, daha sonra Muğlaspor, Manisaspor, Göztepe formaları da giyen Tahir Karapınar 1991'de Altay'a transfer oldu ve 2003 yılına kadar takımın simge isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?

Teknik direktörlüğe de yardımcı antrenör olarak Altay takımında başlayan , 2005'de Altay alt yapı koordinatörü oldu, 2007'de yardımcı antrenör 2009'da ise teknik direktör oldu. Daha sonra Gaziantepspor'da, Manisaspor'da ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

20 Nisan 1967'de doğan Tahir Karapınar'ın doğum yeri İzmir. Deneyimli hocanın UEFA - Pro Lisans belgesi de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?
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