Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar mı oldu? Futbol adamı Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında hangi takımlı?

Murat Göle'nin lisansının sona ermesi, Mehmet Aurelio'nun da takımın başında sahaya çıkmasının imkansız olması nedeniyle sarı lacivertliler son 8 maç için geçici süreliğine bir teknik adam arıyor. Önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmak isteyen yönetim son maçlar için Tahir Karapınar ismi üzerinde duruyor. Tahir Karapınar'ın kim olduğu, hangi takımlarda oynadığı, nereli olduğu Fenerbahçe taraftarları tarafından oldukça merak edildi. 14 sene aralıksız Altay takımında oynayan Karapınar, takımın bayrak adamı olarak tanınıyor. Tahir Karapınar'ın UEFA - Pro Lisans belgesi de mevcut.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞI İDDİA EDİLEN TAHİR KARAPINAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasında Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Tahir Karapınar var. 53 yaşındaki deneyimli futbol adamı futbolculuk kariyerine Tirespor'da başladı, daha sonra Muğlaspor, Manisaspor, Göztepe formaları da giyen Tahir Karapınar 1991'de Altay'a transfer oldu ve 2003 yılına kadar takımın simge isimlerinden biri oldu.