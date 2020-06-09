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'den 'ye dev !

'de yeni sportif direktör 'nun ısrarla takımda görmek istediği , sarı-lacivertli kulübe imza atmadan, bir başka transferi de bitirmek üzere. Kanarya'nın, futbolu bırakmasının ardından yöneticilik görevi için de düşündüğü Nuri Şahin, ilk bombasını şimdiden patlatıyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:29 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:41 ABONE OL
Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

'de sesleri her geçen gün biraz daha yankılanmaya başladı. Bundesliga'da top koşturan milli yıldızın, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

Yöneticilik konusunda eğitimler gören ve her fırsatta bu konuda açıklamalar yapan için, Yönetimi de aynı görüşte.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

Yönetim, futbolu bırakmasının ardından milli yıldıza örneğinde olduğu gibi yöneticilik teklif edecek.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

İLK BOMBAYI PATLATIYOR

, henüz 'ye imza atmadan ilk bombasını da patlatmak üzere.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

Fotomaç'ın haberine göre 'un geçen sezon 'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin ile hakkında konuştuğu öğrenildi.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

'da mutsuz olan ve ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!
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Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!
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