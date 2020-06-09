Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye dev transfer!

Fenerbahçe'de Nuri Şahin sesleri her geçen gün biraz daha yankılanmaya başladı. Bundesliga'da top koşturan milli yıldızın, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
Yöneticilik konusunda eğitimler gören ve her fırsatta bu konuda açıklamalar yapan Nuri Şahin için, Fenerbahçe Yönetimi de aynı görüşte.
Yönetim, futbolu bırakmasının ardından milli yıldıza Emre Belözoğlu örneğinde olduğu gibi yöneticilik teklif edecek.
İLK BOMBAYI PATLATIYOR
Nuri Şahin, henüz Fenerbahçe'ye imza atmadan ilk transfer bombasını da patlatmak üzere.
Fotomaç'ın haberine göre Borussia Dortmund'un geçen sezon Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin Nuri Şahin ile Fenerbahçe hakkında konuştuğu öğrenildi.
Rusya'da mutsuz olan ve Spartak Moskova ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.