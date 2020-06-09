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'dan açıklaması

'tan ayrıldıktan sonra ekiplerinden 'ya transfer olan Portekizli futbolcu 'nın siyah-beyazlı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Artan dedikoduların ardından tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Quaresma'nın açıklaması...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 22:12 Son Güncelleme: 9.6.2020 22:13 ABONE OL
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması

'nın Portekizli yıldızı , 'a geri döneceği iddialarına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması

Kendisinin 'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Onlara her zaman güvenebileceğimi biliyorum, hep benim yanımdalar. Kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması

"KELEPİR DİYE BİR DÖVMEM YOK"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, 'ya teşekkür ederken, "Kasımpaşa, bu zorlu dönemde bana ve tüm takıma karşı örnek olacak şekilde yaklaştı. Yöneticileri bu süreç nedeniyle tebrik etmek lazım. Geleceğim yazılmıştır, 2 şey kesin; şu anda iyi durumdayım ve vücudumda "kelepir" diye bir dövme yok" ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü Porto ile de anılıyor.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması
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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması
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