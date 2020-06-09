Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması

Kendisinin Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Onlara her zaman güvenebileceğimi biliyorum, hep benim yanımdalar. Kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.