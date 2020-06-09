Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

Sporx'in haberine göre Petrachi, "Cengiz Ünder çok değerli bir kanat oyuncusu, ne olacağını göreceğiz. Torino'da çalışırken, Roma'dan önce onu transfer etmek istedim. Şu anda da isteyen çok takım var ancak henüz erken" ifadelerini kullandı.