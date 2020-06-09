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Roma'dan için ayrılık açıklaması!

Avrupa piyasasında Roma ile 'un bir takasa imza atacağı ve bu takasla birlikte 'in yolunu tutacağı sık dile getirilmeye başlandı. 'de de milli yıldızın geleceği merakla beklenirken, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi'den Cengiz Ünder hakkında açıklama geldi. İşte Petrachi'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 19:28 Son Güncelleme: 9.6.2020 19:41 ABONE OL
Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

A takımlarından Roma, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik enkazdan kurtulmak için satış potansiyeli olan futbolcuları elden çıkartmak istiyor. Bu isimlerden biri de .

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

, , Leipzig ve Everton'un listesinde olan 'i elden çıkartma kararı alan Roma, A Milli futbolcu için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

23 yaşında olmasına rağmen A'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep eden Roma, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerinin tamamı için kapıyı kapalı tutarken; olası takas opsiyonunu ise açık bırakıyor.

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi de 'in süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve A Milli futbolcuyu birçok kulübün istediğini dile getirdi.

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

Sporx'in haberine göre Petrachi, " çok değerli bir kanat oyuncusu, ne olacağını göreceğiz. Torino'da çalışırken, Roma'dan önce onu etmek istedim. Şu anda da isteyen çok takım var ancak henüz erken" ifadelerini kullandı.

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!

'in takasla 'a gideceği iddiaları için de Roma'nın yöneticisi, "Önümüzdeki döneminde çok takas olacak, önemli olan en uygun takası bulmak. Bu dönemde en az hatayı yapan, en iyi anlaşmayı yapmış olacak. Yaratıcılığın gerektiği bir döneme giriyoruz" dedi.

Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!
Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!
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Roma'dan Cengiz Ünder için ayrılık açıklaması!
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